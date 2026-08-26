Una anécdota del recuerdo en el periodismo

Recordando aquellos viejos tiempos de los inicios de la profesión, como reportero de calle. Desde que uno ingresa a ese difícil mercado laboral, como primera misión, es encargarse de las noticias policivas o los sucesos que se conocen como la crónica roja.

En ese caminar se va uno formando y tomando experiencia en la calle. Es un poco peligroso, porque uno adentra en un ambiente del crimen organizado, homicidas etc. etc., el cual se debe tener olfato y tacto para el manejo de la noticia.

Los partes policivos donde se registran los hechos violentos, riñas o asesinatos, el reportero obtiene esos datos en Cuarto de Urgencias del Hospital Santo Tomas, así era en la época de los años 1970-1980.

Recuerdo un hecho de un homicidio registrado un 15 de agosto 1980 en las fiestas patronales de Panamá Viejo.

Esa noche asesinaron de una certera puñalada en el corazón a un hombre, fue un sábado.

Encontré ese reporte en el parte policial del Hospital Santo Tomás el domingo. Llegó a la redacción del periódico Extra y le comunico al director, que tengo esa información. Me indica que esa sería la portada.

Pero cuál fue mi sorpresa cuando le da indicaciones al fotógrafo, que busque la cinta métrica y un cuchillo de gran tamaño, y les tome foto. El día siguiente veo el diario con la fotografía del cuchillo de 5 o 6 pulgadas, y debajo con la medición de la cinta métrica. El pie de foto decía” con un arma blanca parecida a esta, fue asesinado el hombre en Panamá Viejo”. Yo me quedé “shock” y me dije esa no me la habían enseñado mis maestros en la Universidad de Panamá.

Esa nota fue la grande e impacto. Es una anécdota en ese bregar del periodismo.