Un pasado, y hoy recordado “Edificio Penonomé”

Existen en el entorno urbano muchos sitios y estructuras que son iconos, que formaron parte de esa historia que no se puede borrar, porque las nuevas generaciones deben conocer, igual que las viejas recordar ese tiempo.

En la Avenida “A”, en el Barrio del Chorrillo, muy cerca al legendario Cuartel Central de la Policía Nacional, que luego cambió de nombre a la Fuerzas de Defensas, existió el Multifamiliar conocido como el Edificio Penonomé.

Fue un testigo mudo de actividades y movimientos sociales registrados en sus cercanías, durante el régimen militar, y la invasión a Panamá el 20 de diciembre 1989.

Se estima que pudo albergar a más de 150 familias. En ese edificio crecieron y vivieron muchas figuras de la vida política y militar, que hoy día son muy conocidas y otras generaciones de familias.

El ambiente de convivencia era de unidad familiar, y alegre con ese sabor caribeño que identifica al panameño.

Este conjunto familiar era muy conocido por sus actividades deportivas, y festividades como “Nigth at Fun” que hoy son los famosos Parking.

Su estructura sólida se construyó, en el año 1940 con un modelo arquitectónico para ubicar a numerosas familias, donde a su alrededor había colegios, centro de salud, parques, mercados y la conocida Refresquería Yolanda, donde según la señora Carmen, se preparaba una rica malteada.

En esos terrenos hoy sólo quedan las huellas de un pasado.