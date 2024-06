Un intento aficionado de una Medicina narrativa

“La Medicina narrativa es el enfoque de la medicina que usa habilidades narrativas para aumentar la comprensión científica de la enfermedad. El médico, a través de la escritura y la literatura, puede relatar las historias de los pacientes mediante la escucha y la observación. De esta forma, la historia médica que queda plasmada de forma narrativa puede ayudar a profundizar en el caso, y, además, permitir resolver otras situaciones similares”.

Hace escasos días dialogaba con una paciente cuyo hijo padece una neoplasia, diagnosticada hace cinco o más años para lo que ha recibido tratamiento, interrumpido en parte por la pandemia. Quizás sea ya un sobreviviente de la misma.

Sin embargo, el caballero mantuvo por 7 días un cuadro febril, cansancio y agotamiento. Como era de esperar acude a la ayuda de facultativos y se lanzan varias hipótesis y rutas a seguir frente al cuadro, En lo personal y osadamente le indique, creo es algo viral. Solo esperar.

No tenía en mi mano ningún examen y no conocía el paciente. Solo anhelaba bajar la angustia de la dama. Ella con sus creencias populares mientras galenos decidían una serie de procedimientos, me indico que le haría unos baños con ciertas plantas.

Me quede en silencio pues respeto ese pensar popular que en ocasiones es certero. Solo le dije, hágalo, pero si el joven empeora no dudé en llevarlo nuevamente a colegas. Al final la fiebre cedió y el joven recupero su salud.

Lo importante a destacar es que nos debemos adentrar en esos pesares y angustias de pacientes o familiares y dentro de lo racional ser un sustento más que científico, emocional. Cuando dije viral, era porque más allá del Covid-19, de moda, existía el Dengue, Adenovirus, Rinovirus, Chikunguya etc. merodeando nuestra salud.

Y en medicina sigue vigente que en fiebres prolongadas debemos pensar en lo infeccioso primero, cáncer o enfermedades autoinmunes como causas principales.

Por supuesto a ello ayuda la historia clínica, el examen físico y algunas pruebas iniciales. Pero lo anecdótico es como la sabiduría y tradición popular actúa frente a esa medicina sustentada en la evidencia. Para ella quizás los baños ejercieron efecto y para la ciencia quizás solo fue un placebo.

* Médico.