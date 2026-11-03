Tejemeneje del 3 de noviembre de 2026

<b>Se puso dura</b>La alcaldesa de Arraiján anunció un toque de queda para los menores de edad y también a los adultos, de lunes a domingo. Es una medida temporal, pero las raíces de la delincuencia en el corregimiento son más profundas.<b>Las escuelas nuevas</b>El ministro de Educación, Ventura Vega anunció que construirán 85 escuelas nuevas que fueron destruidas por el terremoto. El año escolar 2027 iniciará el 3 de marzo, aseguró.<b>Eso no es relajo</b>El Metro de Panamá recordó que las multas por comer, tener música alta, dañas las instalaciones o forzar la entrada o salida acarrea multas de 100 a 3,000 balboas. Y son muchas las faltas.<b>Con Japón o Corea</b>Tanto Japón como Corea han ofrecido financiamiento y ayuda técnica a Panamá para enfrentar los problemas de recolección y procesamiento de la basura. La burocracia tiene años demorando una solución.<b>Sanciones ejemplares</b>El acto de vulgaridad, desafío a la decencia y a la ley cometido por un grupo de hombres y mujeres meneándose vulgarmente en la autopista Panamá- Colón, junto a un autobús tipo chiva parrandera es escandaloso. Exige investigaciones y sanciones a todos los involucrados, el retiro de la licencia al conductor y el certificado de operación.