Tejemeneje del 3 de noviembre de 2026

Se puso dura

La alcaldesa de Arraiján anunció un toque de queda para los menores de edad y también a los adultos, de lunes a domingo. Es una medida temporal, pero las raíces de la delincuencia en el corregimiento son más profundas.

Las escuelas nuevas

El ministro de Educación, Ventura Vega anunció que construirán 85 escuelas nuevas que fueron destruidas por el terremoto. El año escolar 2027 iniciará el 3 de marzo, aseguró.

Eso no es relajo

El Metro de Panamá recordó que las multas por comer, tener música alta, dañas las instalaciones o forzar la entrada o salida acarrea multas de 100 a 3,000 balboas. Y son muchas las faltas.

Con Japón o Corea

Tanto Japón como Corea han ofrecido financiamiento y ayuda técnica a Panamá para enfrentar los problemas de recolección y procesamiento de la basura. La burocracia tiene años demorando una solución.

Sanciones ejemplares

El acto de vulgaridad, desafío a la decencia y a la ley cometido por un grupo de hombres y mujeres meneándose vulgarmente en la autopista Panamá- Colón, junto a un autobús tipo chiva parrandera es escandaloso. Exige investigaciones y sanciones a todos los involucrados, el retiro de la licencia al conductor y el certificado de operación.