Eso no está bien

Más de un representante de corregimiento no está dando la información completa al entrante. Alegan que la ley no obliga a una transición. El Código Electoral y una ley deben reglamentar esa materia.

Loa gallos no se van

Se conoció que desde el MOLIRENA se mandan a decir que quien quiera dar un “golpe” de Estado que busque los votos. Su dirigencia no cederá a las “campañas sucias” y declaraciones.

No es el único lugar

Dicen las malas lenguas que ETESA no es el único, en el sector público, donde se hizo un mecanismo de “indemnización” para funcionarios designados por 5 años en cargos que no fueron a concurso.

El diputado por MOCA, Ernesto Cedeño comentó en “X” que no come pollo con salsa blanca y ensalada con queso feta, el almuerzo que sirvieron en un evento en el Parlatino y la esposa tuvo que llevarle comida. Agitó la redes y no recibió consejos.