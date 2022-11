Luis Vásquez y Carlos Camarena, tristes por chasco con Argentina y ya no se quieren poner la camiseta, ni con el nombre de Messi. Saltan por triunfo de Brasil eso Aquilino Ortega. y Eduardo Lim Yueng.

Un sector de la comunidad de Cerro Viento no quiere la construcción de proyectos de edificios. Lo mismo en el pasado ocurrió en Brisas del Golf. Lo cierto es que las zonas mencionadas sí están habilitadas para el desarrollo inmobiliario y residencial.

La diputada Kayra Harding fue tendencia en las redes por el partido entre Ghana y Portugal. Inclusive se afirmó que no habría día libre en Arraiján o Veracruz por la derrota del país africano. Ataja.

No están en Afganistán

En una universidad privada en la Tumba Muerto han inventado un código de vestimenta exagerado e irrespetuoso. La seguridad decide si entras o no entras. Faldas y trajes debajo de rodilla y jeans sin rasgaduras en la pierna. Parece que están pasados.

No lo queremos tomar en serio y hasta creemos que es una necedad. En Brasil ya están pidiendo que se use la mascarilla y en China los casos están aumentando. La sexta ola llegó con gran número de casos, en particular con mayores de edad.