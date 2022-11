No hay gritos de gol

Los gritos de gol y la algarabía no se escuchan como antes con este Mundial de Fútbol. La derrota de Argentina fue como agua fría para muchos aficionados. Otros se aferran a la poderosa Brasil.

Los antivacunas se pasan de la raya. Ahora dicen que las mascarillas no protegen a las personas, insisten que las vacunas no sirven y el aislamiento mucho menos. El mundo está errado y ellos no.