Talento urbano siempre solidario con la Teletón

Cada año, desde que tengo memoria, los artistas urbanos nacionales siempre donan su talento para la programación de la Teletón 20-30. Ya sean intérpretes plenamente reconocidos o talentos emergentes, los artistas urbanos siempre forman parte del line-up en diversas tandas. En tanto, la presencia de orquestas o combos nacionales es casi nula.

No es obligación del Estado reconocer a quienes donan su talento en la Teletón, pero creo que debería tomarse en cuenta cuando se adjudican los contratos de entretenimiento para el Carnaval y otras fechas. Este año, la estrella principal fue el cantautor panameño Rubén Blades, es obvio que no necesita publicidad porque sus conciertos no bajan de los 300 dólares por persona. Así que no sólo se trata de una ventana para darse a conocer, sino una forma de regresarle algo al país. En definitiva, la Teletón 20-30 es un evento de solidaridad en donde se dona arte cada año.

No se trata solo de la visibilidad o el valor comercial de los artistas, sino de esfuerzo, dedicación y tiempo para llegar a un bien mayor.

* Autora es periodista.