Supervisar riesgos para proteger la banca del futuro

La transformación digital ha redefinido la manera en que operan las instituciones financieras. Hoy, los servicios bancarios dependen de aplicaciones móviles, plataformas en la nube, proveedores tecnológicos, inteligencia artificial y ecosistemas cada vez más interconectados. En este entorno, el Riesgo Tecnológico ha dejado de ser un asunto exclusivamente técnico para convertirse en un componente esencial de la estabilidad y la credibilidad del sistema financiero.

Durante muchos años, la supervisión tecnológica se enfocó principalmente en infraestructura: centros de datos, servidores, redes, respaldos y controles de seguridad. Aunque estos elementos siguen siendo fundamentales, ya no son suficientes para responder a la complejidad del entorno actual.

La pregunta relevante ya no es si una institución posee tecnología avanzada. Lo verdaderamente importante es si esa tecnología es capaz de proteger el activo más valioso de cualquier sistema financiero: la confianza

Cada vez que un cliente consulta su saldo, realiza una transferencia o utiliza un canal digital, espera que la información sea precisa, que el servicio esté disponible y que sus datos permanezcan protegidos. Cuando esa certeza se ve afectada, las consecuencias trascienden el ámbito tecnológico y alcanzan la reputación de las entidades, la continuidad de los servicios financieros y la percepción pública sobre la seguridad del sistema.

Esta realidad ha impulsado una evolución en los modelos de supervisión. Actualmente, no basta con verificar que existan políticas, procedimientos o controles documentados. La supervisión moderna exige evidencia de que esos controles funcionan, que los riesgos son identificados y gestionados oportunamente, y que las entidades cuentan con capacidades efectivas para responder y recuperarse ante incidentes relevantes.

En consecuencia, el enfoque ha migrado desde una visión centrada en el cumplimiento hacia una supervisión basada en riesgos y resiliencia operacional. Más que confirmar la existencia de controles, se busca comprender cómo una interrupción tecnológica podría afectar la continuidad del negocio, la protección de la información y la estabilidad del sistema financiero.

La resiliencia operacional ocupa un papel central dentro de esta evolución. La creciente dependencia de servicios digitales, proveedores externos y plataformas tecnológicas exige que las entidades financieras desarrollen capacidades para prevenir incidentes, responder de manera oportuna y restablecer sus operaciones dentro de tiempos aceptables. Una organización resiliente no es aquella que nunca enfrenta fallas, sino aquella que puede mantener sus servicios críticos y recuperarse con rapidez cuando estas ocurren.

Este escenario también ha elevado la importancia del gobierno de la tecnología. La gestión del Riesgo Tecnológico ya no recae únicamente en las áreas especializadas, sino que forma parte de las responsabilidades estratégicas de las juntas directivas y de la alta administración. Definir el apetito de riesgo, supervisar las inversiones tecnológicas y garantizar que la innovación se desarrolle dentro de parámetros seguros son hoy funciones esenciales del gobierno corporativo.

Al mismo tiempo, tecnologías como la inteligencia artificial, la automatización y la analítica avanzada ofrecen oportunidades significativas para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Sin embargo, cada avance incorpora nuevos riesgos que deben ser comprendidos, gestionados y supervisados de manera proporcional.

Lejos de ser conceptos opuestos, la innovación y la gestión de riesgos se complementan. Una gestión adecuada del Riesgo Tecnológico permite adoptar nuevas tecnologías con mayor seguridad, fortalecer la competitividad y responder con mayor eficacia a los cambios del entorno.

Las mejores prácticas internacionales impulsadas por organismos como el Comité de Basilea y marcos especializados como COBIT, NIST e ISO reflejan una tendencia clara: la supervisión tecnológica debe enfocarse cada vez más en el gobierno, la resiliencia, la gestión integral de riesgos y la efectividad comprobable de los controles.

En la Superintendencia de Bancos de Panamá entendemos que la transformación digital continuará acelerándose. Por ello, fortalecer las capacidades de supervisión del Riesgo Tecnológico constituye una inversión en la estabilidad, la seguridad y la confianza que sustentan el sistema financiero panameño. Porque, al final, supervisar la tecnología no consiste únicamente en evaluar sistemas, sino en proteger a las personas y garantizar que la innovación se desarrolle de forma segura, resiliente y en beneficio de todos.