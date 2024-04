Superando el “Queerbaiting”

El Queerbaiting en las series de televisión ha sido tema de controversia durante mucho tiempo. No obstante, hay personas que no conocen su significado. El Queerbaiting es cuando un guionista sugiere subjetivamente la existencia de una relación LGBTQ+ en la narrativa, pero sin hacerla explícita con el objetivo de atraer al público minoritario sin alejar a la audiencia heterosexual y conservadora.

Sin embargo, poco a poco se ha visto más representación de personajes queer y no-bidimensionales en la pantalla chica. Porque el otro problema son los clichés, por ejemplo: el amigo gay chismoso y la lesbiana malhumorada.

Así como la industria del entretenimiento avanza y muta hacia nuevas formas de contar historias, las audiencias exigen mayor calidad y complejidad en las tramas. Las series en la actualidad están abordando las narrativas queer de manera profunda y sin morbo, lo cual es un gran avance. Podemos mencionar a Bill y Frank de la serie The Last of Us, inspirada en el juego del mismo nombre. También es rescatable la historia de Evan Buckley en el seriado 911. A medida que las series continúan evolucionando la comunidad LGBT debe seguir exigiendo a los guionistas personajes bien desarrollados que reflejen la diversidad que ya existe en el mundo real.