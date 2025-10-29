Seguridad inteligente en eventos públicos

El reciente incidente durante el concierto de Omar Courtz en el Centro de Convenciones Amador (antiguo Figali), donde una estampida de personas al abrirse las puertas dejó varios heridos, abre un debate urgente. ¿Cómo puede Panamá aprovechar la inteligencia artificial (IA) para evitar que el entusiasmo colectivo se convierta en caos?

Hoy existen soluciones que ya transforman la seguridad en grandes eventos. La visión por computadora, combinada con machine learning, puede analizar en tiempo real el flujo de asistentes, detectar puntos de aglomeración y activar alertas automáticas antes de que se produzca una estampida. Algoritmos de análisis predictivo permiten simular escenarios de entrada y salida para rediseñar flujos de personas y prever riesgos invisibles para los organizadores.

Si a ello se suma la integración con sensores de internet de las cosas (IoT), capaces de medir presión en cercas, vibraciones o movimientos anómalos en estructuras, el ecosistema tecnológico convierte la prevención en un proceso continuo, no reactivo.

Panamá, con su creciente oferta cultural y de entretenimiento, tiene la oportunidad de liderar la adopción de inteligencia artificial aplicada a la gestión de riesgos públicos, demostrando que la innovación también puede, y debe, ser una forma de cuidar la vida. * Consultor en Transformación Digital.