Actualizo esta publicación sobre la seguridad de la atención del Paciente con las causas más frecuentes de daños a los pacientes y los invito a la lectura del Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente 2021-2030.

Mantengo los mensajes claves _ para los gobiernos, las autoridades de salud, los trabajadores de la salud, los pacientes sus familias y cuidadores, y para los defensores de los pacientes _ de la campaña del Día Mundial de la Seguridad del Paciente celebrada el 17 de septiembre de 2023, y los invito a visitar la página dedicada de la OMS para celebrar el Día Mundial. Subrayo que, este año el tema es tema es “Involucrar a los pacientes en la seguridad del paciente” y el lema “¡Demos voz a los pacientes!”.

Este asunto es de vital importancia para las nuevas autoridades de salud, pues, de acuerdo con información disponible _ o mejor dicho, la ausencia de información _ no estamos haciendo lo suficiente, lo que me hace sospechar que la calidad de la prestación de servicios de salud en Panamá, está lejos de ser la ideal y tenemos mucho que hacer para garantizar la seguridad de la atención humanizada en servicios de salud con los recursos humanos, medicamentos, equipos, insumos para todos en todos los lugares.

Como señalé en mi artículo previo sobre la calidad de la prestación de servicios de salud en Panamá, es poco probable que nuestro país escape a la realidad planteada por la OMS. Aunque no contamos con información acerca de la morbilidad y mortalidad atribuibles a la falta de servicios accesibles, de calidad y oportunos; sí sabemos que un porcentaje importante de nuestra población no tiene acceso oportuno a servicios de salud de calidad. Y en todo el territorio nacional, son frecuentes las quejas de la población, por falta de medicamentos, equipos, insumos y, en no pocas ocasiones, recursos humanos. Y no menos importante son los reclamos por una atención humanizada, lo cual me hace sospechar que la seguridad de la atención del paciente no está garantizada y tenemos que hacer mucho más.

En ese sentido comparto el planteamiento en de mi artículo previo sobre los desalentadores resultados de las evaluaciones que se han llevado a cabo en los últimos años para conocer el desempeño del MINSA en su función de “garantizar la calidad de servicios de salud individuales y colectivos”.

El Colegio Médico de Panamá publicó el año pasado una versión actualizada del Código de Ética médica, el cual ya está disponible en la Gaceta oficial No. 29843-A. Su lectura y cumplimiento debe ser obligatorio para todos nuestros galenos, pues se fundamenta en el objetivo de concretar la combinación de la excelencia técnica y la ética humanista para el beneficio de la población que demande los servicios de salud. Del mismo modo, desarrolla una serie de deberes y derechos y procura constituirse como referente del buen comportamiento profesional del médico para garantizar la seguridad de la atención del paciente.

No me da el espacio para transcribir en esta entrega todos los capítulos del Código de ética médica, baste con subrayar que en nuestro Código, para el beneficio de la ciudadanía, están claramente visibles los principios que deben guiar la conducta de nuestros profesionales de salud. Aunque todos son importantes, me permito destacar los siguientes: el respeto por la vida y la dignidad humana; la prioridad de los intereses y necesidades del paciente; la humanización de la atención; la competencia y actualización profesional para brindar una atención médica de calidad y basada en la evidencia científica; la colaboración y respeto interprofesional; la no maleficencia y beneficencia; la justicia para brindar una atención médica justa y equitativa; la honestidad y veracidad en todas las comunicaciones con los pacientes.

* El autor es médico.

** Fragmento del texto tomado en el sitio web: https://elblogdejorgeprosperi.com