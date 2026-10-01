Restauración de monumentos históricos

Siempre hay e debate y la duda a la hora de tomar decisiones sobre el rescate de monumentos históricos para salvaguardar la memoria colectiva y reincorporar estas estructuras, al desarrollo social y económico contemporáneo del país.

En ese sentido escuche voces de la ciudad de Colón en la costa atlántica de Panamá, sobre la Casa Wilcox, construida entre 1913 y 1914 por el inversionista y comerciante estadounidense Robert Wilcox.

Se diseñó como un inmueble de alquiler. Su planta baja albergó comercios, mientras que los dos pisos superiores contaban con amplias galerías y habitaciones destinadas a alquiler residencial.

La Casa Wilcox nunca ha sido restaurada por completo. A pesar de ser declarada Monumento Histórico Nacional en 2002. Ha recibido trabajos temporales de apuntalamiento, limpieza, estudios estructurales y proyectos preliminares que no llegaron a ejecutarse totalmente.

En el año 2015 la edificación fue incluida dentro del plan maestro contratado por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) al consorcio Nuevo Colón (Odebrecht y CUSA) por un costo global de $569 a $600 millones de dólares, aunque sin un renglón presupuestario exclusivo para la casa en su fase inicial.

Posteriormente se propuso una restauración integral en 2017: El MIVIOT y la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico calcularon el presupuesto específico para rescatar y reconstruirla en $15 millones de dólares.

Recientemente, periodo 2021–2026: Se destinaron partidas menores con el apoyo de MiCultura y fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) únicamente para la remoción de escombros, apuntalamiento de balcones y consultorías de diseño arquitectónico.