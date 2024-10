Relaciones desechables o generaciones sin compromiso

Actualmente, las redes sociales y la tecnología han incorporado cambios en la manera cómo nos estamos relacionando. Nos estamos convirtiendo en esclavos de la pantalla. No hay contacto físico, ni cercanos ni afectivos. Sólo videollamadas, mensajes de voz, chats, otros. Estamos en la era del “clásico free”: lo importante es disfrutar, vivir el placer, vivir el momento, sin reglas morales sólo para diversión y entretenimiento. Vivimos relaciones desechables, donde lo fácil se impone, donde decir “te amo”, “te quiero”, está demás, porque al poco tiempo te desecho, porque ya no me gustas, te pude probar, te pude usar, ya no me sirves, ya no te necesito, porque tu dignidad ultrajada ya no es asunto mío, porque sólo me importa mi satisfacción personal.

Esto crea una tendencia: si algo no sirve o no me gusta, inmediatamente lo podemos cambiar, como se hace con el celular, el carro, la TV o el lugar donde vivimos. Lo triste de esta realidad es que el sexo se volvió fácil de conseguir y el amor se volvió difícil de encontrar. Las relaciones desechables no duran mucho y se rompen muy fácilmente. Con el tiempo, pueden llegar a ser tóxicas y muy destructivas.

Estamos viviendo en una sociedad secuestrada por los antivalores, de la fugacidad, la superficialidad y el menor compromiso, donde el engaño y la mentira, asume categoría de normalidad. Mi invitación es a que recuperemos el amor sano, como decía Neruda: “si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida”.

* Licenciada en turismo y escritora.