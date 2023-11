Recobrando mi voz

Estoy enojada. Quiero gritar, hacer algo significativo para abrirle los ojos a los que nos hacen tanto daño.Estoy enojada.No puedo seguir siendo una persona tranquila, y negar mi estado de shock, bloquear mis sentimientos de impotencia, esconderme detrás de mis paredes. Tomar medicamentos para tranquilizarme, e ignorar lo que sucede a mi alrededor.

Mi enojo debe ser escuchado. ¡Es mi voz, mi grito, mi demanda!Necesito que nos respeten, que sepan lo que sentimos, que sea mi mapa para que los países conozcan nuestros límites.

Y, nos indique cuales son los caminos que requerimos para seguir adelante. Mi enojo nos encamina a encontrar el camino y es una señal de que estamos vivos, que sentimos y que no podemos tolerar lo que sucede.¿Por qué peleamos por Dios, me pregunto? Existe el Dios de todos. Podemos vivir en paz. ¡Es posible! Solo respetemos nuestras diferencias; no nos mutilemos. Comuniquémonos, revisemos los temas que nos preocupan, dejemos el ego a un lado.

No tomemos partido, porque existen demasiados niños e inocentes falleciendo innecesariamente y me pregunto, cuál es la razón verdadera por la que están haciendo esto.Ambas partes son culpables. No existe una respuesta perfecta. Pero se deben llegar a entendimientos para resolver estas diferencias.¿Es la guerra, la respuesta? Llevemos la verdad a la luz. Cuando la gente no desea ver la verdad, se enoja ante la misma y reaccionan en consecuencia. Matamos el verdadero mensaje. Abramos el closet, estas viejas heridas pueden sanar si todos actuamos conforme.Pero antes de que las heridas puedan sanar, deben ser confrontadas y vistas en su contexto.Abramos los ojos, actuemos en paz. No podemos seguir así, no condenemos, no critiquemos.¡Actuemos en paz!

