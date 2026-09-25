Quince naciones blindan América contra el terror

Los quince países que integran el Escudo de las Américas enviaron desde Panamá un mensaje inequívoco: el hemisferio occidental no será territorio fértil para el narcoterrorismo, la violencia organizada ni las redes criminales que amenazan la estabilidad democrática. La decisión de coordinar acciones colectivas contra 24 organizaciones narcoterroristas reafirma que la seguridad regional dejó de ser un asunto aislado de cada Estado.

Este compromiso, sustentado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, representa una respuesta política y estratégica ante estructuras criminales que cruzan fronteras, financian violencia, corrompen instituciones y destruyen comunidades. Panamá, por su posición geográfica y vocación de diálogo, vuelve a ocupar un papel relevante en la defensa de la cooperación continental.

La unidad no puede limitarse a declaraciones. Debe traducirse en inteligencia compartida, control fronterizo efectivo, persecución financiera, protección de la juventud y justicia firme contra quienes lucran con el miedo.América enfrenta una amenaza común.

Por eso, quince naciones han decidido actuar como un solo escudo: unidos para defender la democracia, la paz y el derecho de nuestros pueblos a vivir sin terror.