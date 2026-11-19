Culturalmente hemos establecido que cuando los padres envejecen son los hijos quienes deben hacerse cargo y que es esa su responsabilidad; sin embargo, pocas veces reconocemos que los hijos también están en envejecimiento, enfrentados a limitaciones físicas, económicas y emocionales.

El bienestar de los padres no depende únicamente del amor que se les tiene, sino de las decisiones responsables que tomen para garantizarles calidad de vida. Actualmente encontrar cuidadores comprometidos y capacitados se ha convertido en un desafío y muchas veces resulta difícil y costoso, a ello se suma una realidad injusta casi siempre la responsabilidad recae en un solo miembro de la familia.

Siempre hay una justificación: es que tiene menos compromisos, vive más cerca o dispone de más tiempo; pero cuidar no debe convertirse en una obligación solitaria. Las familias necesitan compartir tareas, buscar apoyo emocional y reconocer las limitaciones de cada uno. Cuidar también implica escuchar al adulto mayor, respetar sus decisiones y procurar su autonomía.

Mientras vivimos más años seguimos aún sin construir suficientes redes de apoyo para quienes necesitan cuidados y para quienes cuidan.

¿Quién cuida de quien cuida? La respuesta debe involucrar a toda la familia y a la sociedad Porque amar a nuestros padres no significa sacrificar nuestra propia salud. Significa que todos podamos envejecer con dignidad.