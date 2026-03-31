¿Por qué cuidar la salud mental?

Muchos desconocemos la importancia de la salud mental para llevar una vida plena.

A menudo estamos pendientes de los prejuicios o de lo que puedan pensar las personas al vernos entrar a un consultorio de psicólogos o psiquiatras, o incluso en los colegios, cuando se sugiere que los estudiantes reciban atención psicológica.

Muchas veces se intenta ignorar lo que se siente y se evita hablar sobre el tema. Sin embargo, en una charla nos explicaron la importancia de manejar las emociones para tener una mejor calidad de vida. Esto nos permite desarrollar la capacidad de afrontar los retos y las adversidades que se nos presentan, así como extraer de nuestro interior esa fuerza vital necesaria para manejar dichas situaciones y emociones.

La pandemia del COVID-19 [de marzo de 2020 a mayo de 2023] nos dejó un gran aprendizaje: la necesidad de fortalecer nuestra vida espiritual y emocional, para poder brindar apoyo a familiares, amistades y compañeros de trabajo ante la pérdida de seres queridos.

Valoremos esta oportunidad de vida que tenemos y fortalezcamos nuestra autoestima. Resaltemos nuestras cualidades y motivemos a nuestra familia a hablar sobre salud mental. Y si no sabemos sobre el tema, busquemos a profesionales capacitados que nos orienten. El bienestar emocional y psicológico es fundamental para llevar una vida sana. * Licenciada en Turismo.