Para no olvidar el día del estudiante en Panamá

Desde la Ley 1 de 1948 se dedica el día 27 de octubre para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro del estudiante en Panamá.

La ocasión les convoca a honrar el aporte de las generaciones y juventudes anteriores, preservar el legado de los mejores ejemplos y avances logrados como país, prepararse integralmente para desenvolverse en un mundo que cambia velozmente, participar con su crítica transformadora en los problemas nacionales y sociales, reafirmar el compromiso de contribuir creativamente a la construcción de una nueva Nación.

El momento es propicio para llamar a la sociedad, al Estado y a las instituciones educativas a estudiar y comprender los intereses y aspiraciones de los estudiantes de esta época, considerarlos como actores claves en las instancias de decisión y en toda consulta sobre las dificultades panameñas.

Urge desarrollar un diálogo intergeneracional y establecer un programa permanente de investigación sobre el relevo dirigente del país, que sirva para rediseñar una nueva política pública de juventud. * Docente universitario.