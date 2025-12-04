Opinión

PanamáCompra y OC4IDS: La revolución digital que nuestro gobierno debe liderar


Juan C. Colón Henley
04 de diciembre de 2025

La modernización de las contrataciones públicas en Panamá no solo transformará la gestión estatal, sino que promete beneficios reales y tangibles a cada empresa del país, transparencia y eficiencia se traducirán en más obras, mejores servicios y mayor justicia social para todos los panameños.

Panamá vive un momento crucial para transformar su sistema de contrataciones públicas donde la ley 22 de 2006, (la cual introduce normas y principios que promueven la economía, transparencia, profesionalización y desburocratización en los procesos de selección estatal, incluyendo la incorporación de medios electrónicos y mecanismos para combatir la corrupción); reforzada por la Ley 153 de 2020 (que reglamenta la presentación electrónica de propuestas, establece límites a impugnaciones abusivas, promueve la transparencia y la responsabilidad legal de los funcionarios y contratistas) promoverán una gestión más transparente, eficiente y justa.

Sin embargo, la verdadera revolución está en finalizar los procesos, para la digitalización integral y la consolidación del OC4IDS en la plataforma PanamáCompra, así como la interoperabilidad con otros sistemas como PanamáEnObras, datos del Ministerio de Economía y Finanzas sobre registros presupuestarios y los pagos realizados a los proveedores del Estado a través del sistema ISTMO.

El OC4IDS, o Estándar de Contratación Abierta de Datos de Infraestructura, es un estándar internacional desarrollado por organizaciones líderes en transparencia y gobernanza pública, está estrechamente relacionada con la Ley 22 y Ley 153, debido a que buscan modernizar y transparentar el sistema de contrataciones públicas.

Su propósito es publicar de manera estructurada y abierta toda la información relacionada con proyectos de infraestructura pública, desde la planificación hasta la ejecución final; al aplicar este estándar en PanamáCompra, se promueve la transparencia real y eficiente, se facilita el seguimiento en tiempo real de los procesos y se genera confianza tanto en el Estado como en las empresas licitantes, reduciendo la oportunidad para la corrupción y retrasos injustificados.

Esta consolidación, también reduciría los retrasos por impugnaciones sin fundamento y exigiendo que los mismo estén respaldados por una fianza, fortaleciendo la confianza entre Estado y proveedores nacionales, ampliando de igual manera el alcance en la inclusión de proveedores internacionales para bienes o servicios no disponibles en el mercado local; la digitalización integral, alineada con las reformas legales, moderniza la Ley de Contrataciones Públicas y reivindica los principios de eficiencia, ética y equidad que Panamá requiere.

Pero esta modernización conlleva riesgos, persisten desafíos como, la posibilidad de corrupción si no hay voluntad política y controles efectivos, fallas en la transición tecnológica, brechas de seguridad, capacitación insuficiente y riesgos de exclusión de participantes, además, debe garantizarse la calidad y confiabilidad de los datos abiertos para evitar desinformación y asegurar supervisión efectiva.

El uso abierto y estandarizado de datos impulsa la competencia justa, fomenta la inclusión de empresas locales y microempresas, y mejora la vigilancia ciudadana sobre el uso de los recursos públicos; esta transformación exige un compromiso decidido del liderazgo político para consolidar esta revolución digital que hará de Panamá un referente regional en gestión pública, transparencia y desarrollo sostenible.

A pesar de estos retos, la integración de OC4IDS y la digitalización total representan un salto decisivo hacia dicha finalidad; este es un momento clave, para alinear la tecnología, la ley, normativas, compromiso y voluntad política, asegurando que la inversión pública se traduzca en resultados concretos, obras de calidad y progreso para todos los panameños.

* Magíster especialista en Desarrollo y Evaluación de Proyectos Consultor en Innovación y Transformación Digital.

