Panamá y el desafío de producir más

Panamá no puede seguir creciendo basado en las mismas actividades económicas. En el año 2025 se logró un crecimiento de 4.4%, lo cual es positivo, pero sigue reflejando la necesidad de transformar el modelo de crecimiento.

Mayor productividad es hoy nuestro mayor desafío, y también nuestra mayor oportunidad. No se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor. Más productividad significa más producción con los mismos recursos, lo que impulsa la competitividad.

Necesitamos dar el salto: del tránsito al valor, de la logística básica a los servicios sofisticados, del recurso natural a la innovación. La productividad no es solo tecnología; es educación de calidad, son instituciones fuertes y reglas claras.

Es apoyar al pequeño productor, es desarrollar el interior del país. Es seguridad alimentaria y digitalizar procesos y trámites que demoran meses y años. Es inserción laboral al empleo juvenil y políticas públicas a los adultos mayores.

Panamá debe diversificar sus ingresos porque posee una alta dependencia en los mismos sectores (Canal, logística y construcción).

El crecimiento actual no está generando suficiente empleo formal, se debe fortalecer con agroindustria con valor agregado, turismo rural, médico, de montaña y aves, economía digital, servicios financieros innovadores, exportaciones con valor, energías limpias.

Panamá tiene todo para crecer de manera sostenible: ubicación, talento y resiliencia. Es la diferencia entre estancarnos o avanzar. Y este es el momento de avanzar.

* Docente universitario.