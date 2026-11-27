Si bien es cierto que Panamá acaba de presentar su eslogan Marca País, una iniciativa que busca posicionar al istmo como destino turístico y centro logístico mundial, considero que existe otra vitrina internacional cuyo potencial no está siendo suficientemente aprovechado, el Miss Universo.

Este certamen de belleza trasciende las pasarelas, es una plataforma de exposición mediática que pone a los países participantes ante millones de espectadores alrededor del mundo. Y es precisamente allí donde el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Cultura deberían prestar mayor atención.

Tener una representante panameña en este escenario significa mucho más que competir por una corona. Es llevar nuestra bandera, mostrar nuestra cultura, proyectar nuestros destinos turísticos y lograr que el nombre de Panamá esté presente en una conversación internacional.

Por eso, las instituciones públicas deberían involucrarse más, independientemente de que la franquicia esté en manos de una empresa privada. La promoción del país no debe depender de quién organiza el certamen, sino del impacto que puede generar para la nación.

Porque, al final, si nuestra representante gana, no solo gana una mujer; sino que Panamá también gana visibilidad ante el mundo.