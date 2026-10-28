Opinión

Panamá, que tiemble también nuestra conciencia dormida

Panamá, que tiemble también nuestra conciencia dormida
René Díaz Martínez
28 de octubre de 2026

El sismo que sacudió Panamá dejó una pregunta que ninguna réplica debería silenciar: ¿qué cambiaremos cuando pase el miedo? Los reportes sobre daños en viviendas e infraestructura obligan a mirar más allá del movimiento de la tierra.

Durante unos segundos, los títulos, el dinero y las diferencias perdieron importancia. Frente a la incertidumbre, todos necesitamos lo mismo: protección, información y alguien que nos tienda la mano. Esa vulnerabilidad compartida debería enseñarnos a vivir con mayor humanidad.

Pero el verdadero examen comienza después. La solidaridad no puede terminar cuando desaparecen las imágenes de las noticias. Tampoco basta pronunciar discursos conmovedores si dejamos solas a las familias afectadas. Reconstruir exige presencia, transparencia y compromiso; no oportunismo político ni fotografías para alimentar vanidades.

Como país, debemos preguntarnos cuánto valoramos la prevención cuando todavía no sentimos miedo. Exigir construcciones seguras, instituciones responsables y comunidades preparadas no debería parecer exagerado. La vida merece más atención que cualquier cálculo electoral.

Panamá: no permitamos que esta experiencia termine convertida en una anécdota. Escuchemos a quienes necesitan ayuda y vigilemos cómo se responde. Que el suelo haya temblado nos recuerde nuestra fragilidad; que nuestra respuesta demuestre nuestra grandeza. Porque levantar paredes importa, pero levantar un país más humano resulta indispensable.

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