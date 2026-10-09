Opinión

Panamá debe mirar a la madurescencia

Panamá debe mirar a la madurescencia
Panamá debe mirar a la madurescencia
Imagen generada por IA | Una adulta mayor mirando hacia afuera de su ventana.
09 de octubre de 2026

En nuestro país crece una generación que envejece sin sentirse vieja, aun trabajando, son productivos, en su mayoría cuidan a sus padres, apoyan a sus hijos y familia y empiezan a preguntarse cómo quiere vivir las próximas décadas. Son la generación de la madurescencia.

Más de 700.000 personas en Panamá tienen entre 50 y 69 años; Son aproximadamente uno de cada cinco panameños, según proyecciones demográficas recientes. Es un grupo diverso, compuesto por trabajadores formales e informales, emprendedores, cuidadores y personas que ya enfrentan la jubilación o se preparan para ella.

Los desafíos que enfrentan son concretos, la informalidad laboral reduce las cotizaciones lo cual puede traducirse en pensiones insuficientes, las enfermedades crónicas, como la hipertensión y la diabetes, se vuelven más frecuentes con la edad y elevan los gastos de salud; aunado a esto se suma una responsabilidad cada vez más común: cuidar a padres longevos mientras se apoya económicamente a hijos adultos.

La cuestión es: ¿Cómo mantenerse vigente en un mercado laboral cambiante? ¿Cómo financiar una vida más larga? ¿Cómo construir un nuevo propósito después de los 50?

Panamá no puede esperar a que esta generación cumpla 70 años para comenzar a ocuparse de ellos.

Se requiere desde ya una educación financiera, planes y programas de prevención en salud, actualización de las leyes en materia laboral y espacios que impulsen nuevas conversaciones y el desarrollo de nuevos proyectos de vida.

La madurescencia ya está aquí; La pregunta es si nuestro país está preparado para adecuar los espacios de diálogo, fomentar la inclusión de la tercera edad en la discusión y la oportunidad de priorizar el talento profesional sobre la edad entre otros retos.

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