Otro ingreso siempre es importante

Un ingreso extra tanto para los emprendedores como para asalariados es otro método de tener mayores ingresos: Ideas rápidas para generar efectivo extra.

Puede ser que su negocio esta vendiendo, pero aun le falta general mas efectivo por diversas condiciones previas o inesperadas, piensas que tal vez necesitas un préstamo puente, y que lo pagaras en pocas letras y rápido, eso puede atrasar el crecimiento de tu negocio, Lo que necesitas un segundo ingreso.

¿Entonces para conseguirlo, te vas a endeudar?...¡Pues no! Si ya eres emprendedor o asalariado, usa tu cabeza y piensa en un servicio basado en una necesidad urgente que sepas la solución, y que además tengas la experiencia de saber cómo hacerlo, por ejemplo: vende asesorías rápidas, diseño de alguna objeto o producto, promover en tus redes sociales algunas clases privadas.

También puedes monetizar online: crear contenido en tu nicho, vender productos digitales o promocionar servicios en redes sociales.

El secreto es simple: usa tus horas libres para generar dinero con habilidades que ya tienes. “Un ingreso paga cuentas... dos ingresos te dan oxígeno financiero, tres o más de manera sostenible...te da calidad de vida”. * Asesor en Gestión Empresarial y Seguros.