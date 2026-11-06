Oportunidades en la Economía Plateada

La economía plateada exige abandonar la idea de que todos los mayores consumen igual. Propongo cuatro perfiles para identificar oportunidades. El silver autónomo digital busca comodidad, viajes, finanzas y salud preventiva. Para él, aplicaciones, web y WhatsApp son canales naturales. La inteligencia artificial puede comparar opciones, organizar actividades y apoyar decisiones, sin sustituir su criterio.

El silver híbrido prioriza simplicidad y confianza. Utiliza WhatsApp, pero necesita teléfono y sucursal cuando surgen dudas. La oportunidad está en asistentes de IA que resuelvan consultas y gestiones habituales, con transferencia inmediata a una persona. Digitalizar no debería obligar al cliente a navegar procesos que no entiende.

El silver vulnerable enfrenta restricciones económicas, barreras digitales y dificultades para acceder a servicios o prestaciones públicas. Su mejor combinación es un móvil sencillo con atención presencial. La IA puede explicar trámites, recordar vencimientos y advertir sobre posibles fraudes. Aquí innovar implica reducir costos y exclusión, no crear otra aplicación.

El silver dependiente y su cuidador necesitan coordinar medicamentos, citas, gestiones y apoyo familiar. El canal más útil conecta al cuidador, el móvil y un centro telefónico. Recordatorios y registros asistidos por IA pueden facilitar cuidados, sin reemplazar profesionales. Para las empresas, la oportunidad no está en vender tecnología, sino en diseñar experiencias distintas para necesidades distintas.