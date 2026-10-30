Nuestra juventud lleva sueños panameños hasta Dakar 2026

La delegación de 18 atletas juveniles anunciada para los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 (en la capital de Senegal, África), según la información compartida, representa mucho más que una participación deportiva. Cada joven lleva consigo horas de preparación, sacrificios familiares y la ilusión de competir representando a Panamá. Las ocho disciplinas mencionadas reflejan distintas capacidades, pero una aspiración compartida: dar lo mejor frente a un desafío internacional. Antes de cualquier resultado, merece reconocerse el camino recorrido. Detrás de cada entrenamiento existen decisiones, renuncias y personas que acompañan silenciosamente. El país debe celebrar a sus atletas sin imponerles la obligación de demostrar su valor mediante una medalla. Competir también exige aprender, adaptarse y enfrentar la presión. Ese acompañamiento no debería aparecer únicamente cuando comienza una competencia. La juventud necesita respaldo continuo, condiciones adecuadas y oportunidades para desarrollar su potencial. Entrenadores, familias y personal de apoyo forman parte de una labor que merece respeto y reconocimiento. Dakar puede convertirse en una experiencia decisiva para esta generación, independientemente de los resultados finales. Que nuestra bandera sea motivo de orgullo, nunca una carga insoportable. Y que cada participación nos recuerde una responsabilidad colectiva: invertir en quienes vienen creciendo. Porque apoyar el deporte juvenil significa creer en el esfuerzo, abrir caminos y construir un futuro para Panamá. * El autor es abogado.