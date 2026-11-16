Natá también proclamó la libertad

¿Por qué recordamos con tanta fuerza el 10 de noviembre de 1821 y apenas mencionamos lo ocurrido cinco días después en Natá? La independencia de Panamá no nació de una sola voz ni perteneció a un solo pueblo. Fue una decisión valiente que avanzó por el interior, localidad tras localidad.

Antes del alzamiento de La Villa de Los Santos, Francisco Gómez Miró ya difundía proclamas para que Natá, La Villa y los pueblos vecinos rompieran con la dominación española. No esperó órdenes ni pidió permiso para defender la libertad. Organizó voluntades, hizo circular ideas y ayudó a convertir el descontento en acción política.

El 10 de noviembre, La Villa abrió un capítulo decisivo. El alcalde Julián Chávez presidió el cabildo, al que asistió el sacerdote José María Correoso. El acta identifica, entre sus suscriptores, a Julián Chávez, José Antonio Moreno, José María de los Ríos, José Antonio Salado, Salvador del Castillo, José Catalino Ruiz y Manuel José Hernández, además de Pedro Hernández como secretario. Segundo de Villarreal fue designado comandante de armas. Reconocerlos es hacer justicia a quienes asumieron públicamente la responsabilidad de aquella ruptura.

El 15 de noviembre, Natá proclamó su independencia de España, con Gómez Miró como figura central. Y su compromiso no se detuvo allí: cuando los emisarios de la autoridad española llegaron a La Villa el 20 de noviembre a exigir obediencia, el dirigente natariego defendió la decisión de su pueblo de resistir antes que renunciar a la libertad. La historiografía recoge aquella resolución en términos dramáticos: perder hasta la última gota de sangre antes que abandonar el ideal independentista.

Gómez Miró también respaldó la articulación militar y política de los pueblos del interior, incluida la presión sobre Veraguas para incorporarse al movimiento. No se trató únicamente de pronunciar un grito: había que sostener la decisión, sumar aliados y asumir sus consecuencias.

Hay otra deuda con la historia. La figura popular de Rufina Alfaro ocupa un espacio enorme en la memoria nacional, pero no contamos con documentos contemporáneos que acrediten su existencia ni la actuación que le atribuye la tradición. Eso no prueba, por sí solo, que nunca vivió; sí exige distinguir entre una leyenda valiosa para la memoria colectiva y los hechos que podemos demostrar. Tampoco justifica olvidar a las mujeres anónimas que pudieron participar en la gesta.

Natá no reclama arrebatarle su gloria a La Villa. Reclama que la historia se cuente completa. Que las escuelas enseñen el 15 de noviembre, que los archivos se investiguen y que Gómez Miró y los firmantes del 10 reciban el reconocimiento merecido.

Porque un país que confunde sus símbolos con sus documentos corre el riesgo de olvidar a quienes efectivamente decidieron actuar. Y Panamá será más grande cuando sepa nombrarlos a todos.