Nadie es capaz de bañarse dos veces el mismo río

Heráclito de Efeso, filósofo griego, fue otro de esos filósofos, con visión de futuro y cuyas ideas, hasta ahora, están presentes, decía que “nadie es capaz de bañarse dos veces en el mismo río” todo cambia, lo que existe, es el cambio”, si todo cambia, las riberas del río, también lo hacen y las riberas cambian que decir con las del agua, con la cual creemos bañarnos, las gotas de agua, con las que creemos bañarnos, también, son distintas.

Es más, cada ribera y cada gota son distintas. Algunos filósofos, van más allá y dicen, que no solo no nos podemos bañar, ni una sola vez, usando, como argumento que cada gota y sus componentes, también, están cambiando y al final, lo que realmente existe es el cambio y de allí podemos, pasar y explicar que es la dialéctica y cómo funciona, cosa que puedo explicar posteriormente.

Es más, el río no existe como tal, porque también, está cambiando constantemente. Platón, filósofo griego, sofista y como tal, dictaba clases de filosofía, estando con sus estudiantes, fue interrumpido por un padre, que quería que su hijo, recibiera, las lecciones del gran y famoso erudito. Se acerca a Platón y le pregunta: ¿cuánto le cobraba por atender a su hijo? Cuando Platón le dice el precio, éste contesta que por ese precio él podría comprar otro burro y Platón le responde: “no se preocupe, en un par de años, tendrá no solo un burro, si no que tendrá dos”. * Docente.