Mis anécdotas del 20 de diciembre de 1989

Los movimientos de grupos aliados al régimen militar del llamado “hombre fuerte de Panamá”, el General Manuel Antonio Noriega, que se registraron durante el periodo de la aguda crisis política con los Estados Unidos, formaron parte de una estrategia para enfrentar la Guerra Fría. El próximo 20 de diciembre se cumplen 36 años de la incursión militar estadounidense a suelo patrio. La acción de esa madrugada sorprendió a una población. Luego de desconocerse los resultados de las elecciones de 1984, los panameños clamaban justicia y el respeto a la democracia. El régimen militar hacia maniobras para sostenerse en el poder, con el brazo político de organizaciones políticas como: PRD, PALA, una facción del Partido Liberal y grupos sociales de izquierda y de obreros. Sin embargo, el país sucumbía en una severa crisis económica con serias afectaciones a la inversión. La población se la jugó en las calles, con represión, exigiendo respetar la democracia. Las intentonas golpistas a lo interno de las Fuerzas de Defensa, no surgieron efectos. Noriega impuso el terror al fusilar a un grupo de alzados en armas, encabezados por el Mayor Moisés Giroldi, el 3 de octubre de 1989, junto a más de diez militares. Las fuerzas opositoras habían solicitado el respaldo a los Estados Unidos. Ya para el 20 de diciembre de ese año, el silencio de la noche fue interrumpido por el sonido de helicópteros y unidades de asalto, y poner fin al régimen militar.

* Periodista.