Medicamentos GLP-1 y la obesidad

Estos medicamentos GLP-1 se han vuelto muy populares para bajar de peso, pero ¿qué dice realmente la evidencia científica sobre sus beneficios y riesgos?

Para responder esa pregunta, comparto un resumen del episodio 22 del podcast Hablemos de Salud, producido por la OPS, sobre los medicamentos conocidos como GLP-1 y su posible papel en el tratamiento de la obesidad.

En la conversación participan Sebastián Oliel, comunicador de la OPS, y Fabio da Silva Gomes, asesor regional en nutrición y actividad física de la organización.

Durante la conversación se analiza cómo funcionan los medicamentos GLP-1, sus beneficios potenciales, los riesgos asociados a su uso inadecuado y el contexto de su aplicación en América Latina y el Caribe.

A lo largo del episodio se enfatiza que, aunque los GLP-1 representan una herramienta médica prometedora, no constituyen una solución mágica para la obesidad, que es un problema complejo y multifactorial. Los medicamentos GLP-1 fueron desarrollados originalmente para tratar la diabetes tipo 2. Su función principal es ayudar a regular la glucosa en la sangre. Esto ocurre porque actúan sobre ciertos receptores hormonales que participan en el control del azúcar en el organismo.

* Médico. ** Fragmento tomado de elblogdejorgeprosperi.com.