Maestra Italina Afú, 1399

En esta primera semana de noviembre, el mes de la Patria, recibí los acostumbrados mensajes del Profesor Rodrigo Serrano, Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi, con los títulos de las noticias y actividades que giran en torno a la alta casa de estudios del Valle de la Luna.

En uno de ellos me comunicaba que era anfitrión de una destacada delegación de la Familia Afú, de la Provincia de Los Santos, con don Tito Afú a la cabeza.

Eso permitió comentar algo del sistema educativo que se desarrollaba en la Ciudad de David, en la década de 1950.

Comencé mis estudios primarios en la Escuela Primaria de Alanje. Mi maestra de primer grado, Leyda del Carmen Miranda. Doña Delmira, segundo grado.

En 1954 nos trasladamos a vivir a David y continúe en el Centro Escolar Antonio José de Sucre. Mi maestra de tercer grado, Clara Beatríz Real de Méndez.

Uno de los días se presentó una alumna practicante de sexto año, de la Sección Normal del Colegio Félix Olivares Contreras, ya que, en ese tiempo, varios colegios del País estaban autorizados para preparar maestros de enseñanza primaria y a contar con escuelas anexas; es decir, centros educativos donde los alumnos graduandos de la Sección Normal pudieran llevar a cabo su práctica pedagógica.

Además de la Sección Normal, los olivaristas podían estudiar Liceo Ciencias, Liceo Letras, Comercio, Agricultura, Electricidad, Ebanistería, Mecánica y Corte y Confección. Era uno de los colegios completos fuera del área metropolitana.

La maestra practicante era la educadora Italina Afú, estudiante santeña que estudiaba como alumna del Internado de Señoritas, que funcionaba en la planta alta, arriba de la biblioteca del colegio.

El viernes 6 de noviembre de 2026 pude escuchar la voz de mi maestra Italina Afú, después de unas 7 décadas. Qué emoción. Pudimos evocar recuerdos que, a pesar del tiempo y la distancia, se mantienen en la memoria. Por ejemplo:

El Ferrocarril Nacional de Chiriquí funcionaba casi a plena capacidad, con la excepción del tramo de Dolega a Boquete, que ya había sido levantado. Su casa estaba ubicada frente a la vía férrea, entre las estaciones de La Estrella y Santa Marta. Mis compañeros del grupo de tercer grado fuimos muy afortunados, porque un mes después de su graduación, contrajo matrimonio y su esposo le pidió que se dedicara al hogar, la finca y los negocios y abandonara la educación.

Me contó, además, que mantuvo activa participación en las actividades culturales, donde pudo colaborar con la traída de murgas que contrataba, en la Provincia de Los Santos, para actividades en el Distrito de Bugaba. Realizaba matanzas en su finca de Santa Marta.

Fue reina o abanderada en uno de esos eventos.

Fue una de las que apoyó y participó en la campaña electoral del candidato a legislador José Ismael Herrera, mi hermano.

Le hablé del comunicador social José Almengor González, quien realiza una importante labor de divulgación de conocimiento sobre eventos históricos y personas que, con su trabajo y esfuerzo, se han convertido en ejemplos a seguir para la juventud actual.

Agradezco al profesor Rodrigo Serrano la oportunidad de poder saludar a una insigne educadora.

Artículo 1399. Maestra Italina Afú