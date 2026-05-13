Los toldos que los panameños recuerdan

En el Panamá de ayer recordamos esa época dorada de sitios o lugares de diversión como los toldos, que se ubicaban en los barrios populares especialmente para las fiestas patrias, carnavales y patronales.

Forman parte de nuestra idiosincrasia y son iconos, porque aún viven en las mentes de aquellos panameños, que bailaron en estos toldos que eran construidos con piso de madera, y algunos eran forrados con pencas y allí se bailaba hasta el amanecer.

La actividad de los toldos se inició en los años 1940 y para los años de 1980, poco a poco fueron desapareciendo. Y se crearon los jardines como El Cosita Buena, Orgullo de Azuero y otros. En los barrios de Calidonia (Plaza 5 de Mayo), El Chorrillo (Barraza, y Río Abajo (calle 11 y media) eran donde los empresarios y promotores de los bailes ubicaban estratégicamente estos toldos, con orquestas internacionales como la del recordado cubano Beny More, el Gran Combo, Willy Colón, Tomy Olivencia, solo por mencionar algunos.

También se presentaban orquestas nacionales como la de Armando Boza, Mojica, Hermanos Lombardo, Rene Santos y Popo Valderrama.

La clase popular se divertía en los toldos, La Ola Marina (Calidonia), Ven pá acá (Róo Abajo), Brisas de Ancón (Avenida Ancón) y otros más.

Los precios de entrada eran módicos. Los jóvenes acudían en grupo, la noche era larga y divertida. * Periodista.