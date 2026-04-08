Los tacones: un gran símbolo femenino

Los tacones en los calzados fueron inventados por la caballería persa por allá en el siglo X, se utilizaron para sostenerse al estribo del caballo a galope y tener las manos libres y disparar las flechas. El tacón servía como un “anclaje” que mantenía la bota firme en el estribo, permitiendo al jinete levantarse y tener las manos libres para usar el arco. A finales del siglo XVI, las delegaciones diplomáticas masculinas persas llegaron a Europa con botas y tacones altos. La aristocracia quedó fascinada por la estética de estos guerreros. El tacón en el calzado masculino fue adoptado rápidamente como un símbolo de estatus, virilidad y poder militar. La nobleza masculina europea los adoptó como símbolo aristocrático militar, entre ellos Luis XIV y le agregó el color rojo, exclusivo para la aristocracia francesa, incluso le incluían diseños con pinturas de paisajes. Hasta la caída de la monarquía dejaron de usarlos. El uso del tacón en el calzado masculino cambió drásticamente con la Revolución Francesa. Tras el colapso de las monarquías y el rechazo al exceso aristocrático, el tacón en el calzado masculino, asociado durante siglos a la nobleza y a la “frivolidad” del antiguo régimen, desapareció del armario masculino. Durante el siglo XIX, se redefinió casi exclusivamente como un atributo de la moda femenina, consolidándose como lo conocemos hoy. Este objeto diseñado para la guerra, terminó convirtiéndose en un ícono de la elegancia y la moda. Hoy es más asociado a las mujeres en el mundo. * Periodista.