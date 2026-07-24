Los robots ya están en casa

Recientemente visité a un amigo en su residencia para ver unos de los partidos del mundial de futboll, para mi asombro empezó a dictar órdenes en voz alta. “Alexa enciende los aires acondicionados a 20 grados”, “enciende los televisores para ver el partido del mundial de futboll”, “mientras tanto, me pones música de salsa y merengue”. Por la sala deambulaba un aparato, limpiando el piso.

Asombrado y embroma le dije, “que vaina, has quedado hablándole a unas máquinas”. Sonriente me dijo...” ya te veré”.

En efecto no debemos distraernos de la realidad. Con la globalización y la llegada de la Inteligencia Artificial, la robótica ha dado saltos gigantescos que se han salido de las fábricas y llegan al uso cotidiano y doméstico.

China exportó casi 10.4 millones de robots en los primeros cinco meses de 2026. Corea es el país del mundo con más robots por cada 10.000 trabajadores. El robot T800 existe en la vida real. No es el cíborg de la película Terminator, sino un robot humanoide desarrollado por la empresa china Engine AI. Destaca por su enorme fuerza física, sus habilidades de combate y su sistema de visión 360 grados, con asombrosas capacidades de movimiento y equilibrio.

El otro robot asombroso es el Ameca, el más avanzado del mundo, interactúa de forma natural con los humanos, ¡sus rasgos faciales y expresiones son muy realistas y hasta puede hablarte en varios idiomas gracias a la IA!