¿Los perros no ladran en el distrito de Arraiján?

Me atrevo a decir que los residentes del distrito de Arraiján (provincia de Panamá Oeste) están molestos, luego que la alcaldesa de ese distrito decretara que los “ruidos en residencias y/o edificios por animales en los mismos de 6:00 pm. a 7:00 a.m., siempre que no supere los 50 decibelios, serán multados con cien balboas (B/.100.00) incluso multarán a los que alimenten animales de calles sin permiso de la alcaldía”.

Esta joven que, durante la campaña política, se vendió como amante y fiel protectora de los animales ¿sabrá cómo se comunican los canes?, para que la jefa del municipio de Arraiján tenga conocimiento escribo lo siguiente: los perros en su lenguaje corporal utilizan su cuerpo, ojos, orejas y cola para expresar sus emociones; mientras que en el lenguaje vocal utilizan sonidos como ladridos, gruñidos, gemidos, aullidos y suspiros para expresarse. El significado de cada sonido depende del tono y la intensidad.

Da lástima que un distrito tenga que debatir por este tema, pero en ocasiones el poder puede provocar una demencia senil o sacar la ignorancia en la que siempre han estado sumergidos.

* El autor es periodista.