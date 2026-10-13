Los ojos son el espejo del alma

Estuve observando a un muralista trazando figuras de artistas urbanos y me llamó la atención que todos tienen gafas de sol, en los programas en vivo también, aunque sea de noche. Me recordó la frase; “Mírame cuando te estoy hablando”. Un clásico del repertorio maternal, pronunciado con autoridad y, muy probablemente, con el dedo índice levantado.

El uso recurrente de lentes oscuros en los artistas es, en el fondo, una estrategia de autoprotección emocional. Cuando la mirada expone con tanta fidelidad la vulnerabilidad humana, cubrirla se convierte en la única forma de trazar una frontera firme entre la persona real y la figura pública.

Exponerse constantemente al escrutinio masivo implica una forma de invasión silenciosa. Para un creador, los lentes oscuros funcionan como un escudo contra la sobreexposición sensorial e íntima, permitiéndole habitar el escenario o las cámaras sin tener que entregar la totalidad de su ser. Le permiten guardar para sí la fatiga, la duda, el luto o la desconexión que el ojo del público leería de inmediato.

Las gafas de sol actúan como la versión moderna de la máscara teatral. Al ocultar los ojos, el artista despoja al espectador de la posibilidad de descifrar su estado de ánimo real, proyectando en su lugar una imagen de inalcanzable, misterio o invulnerabilidad. El espejo del alma se invierte: los lentes ya no dejan ver lo que hay dentro.

En una época que exige una transparencia desmedida y donde la intimidad se comercializa a diario, negarle la mirada al mundo es quizás el último reducto de soberanía personal.