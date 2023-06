Los números ya no dan

En Panamá, la canasta básica familiar ronda los $341.27. Sin embargo, el salario mínimo está por los $365.00. Lo que significa que solo quedan unos cuantos dólares para el transporte y nada para el entretenimiento.

Nuestro país se jacta de tener una de mejores tasas de crecimiento económico en la región e incluso tiene uno de los más prometedores repuntes tras pandemia.

¿Existe forma en que el crecimiento beneficie a los estratos humildes? Se esperaría que un país con estos números a favor tenga una educación pública de excelencia; la realidad es otra.

Supuestamente la inflación no es tema de Panamá, no obstante, el sentimiento de cada panameño es que con $300 ya no se llena el carrito del supermercado. Hace 10 años con $300 una familia de 4 personas podía comer bien sin tener que recurrir a enlatados y comidas ultra procesadas. El estado de supervivencia permanente en el que viven los panameños humildes es alarmante. La mala nutrición solo vaticina que en un futuro el sistema de salud va a recibir el triple de enfermos. En la actualidad el sistema no está soportando.

