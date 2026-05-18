Opinión

Los ‘gastos hormiga’ en los negocios

Los ‘gastos hormiga’ en los negocios
Arturo Arango Osorio
18 de mayo de 2026

¿Su negocio vende, pero hay falta de liquides...? Tal vez no es suficiente el margen ganancias en ventas o quizás sean los gastos hormiga, estos son gastos pequeño y constante que se vuelven grandes gastos silenciosamente.

Como lo son invitar a varios cafés diarios, delivery sin control, transportes innecesarios, plataformas de streaming o aplicaciones que no usa y compras impulsivas que parecen pequeños e inofensivos...Pero, realizarlos de forma repetida cada semana vacían la caja menuda o el flujo de efectivo. Porque no es el monto, es la frecuencia.

Sus características principales o de mayor frecuencia son las que se realizan de manera constante (diaria o semanal), y por lo general con montos bajo que no son prescriptibles pues el costo individual es pequeño y a menudo desestimado, por ser consumos no planificados que ocurren sin pensarlo. Ahora, ¿Cómo los controlarlos?; lo primero es identificarlo, debe anotar todos los gastos, incluso hasta los más pequeños, por una semana. Después, presupuestar sus gastos y asigna un monto limitado para estos “pequeños gastos” en el presupuesto mensual y evitar los gastos no requeridos. Tu negocio no siempre quiebra por una gran deuda...¡A veces se cae por pequeños descuidos diarios! * El autor es asesor en Gestión Empresarial y Seguros.

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