Los dos años de gobierno del presidente José Raúl Mulino y su impacto en la economía: La realidad de un presupuesto

A dos años del inicio de la administración del presidente José Raúl Mulino, la economía panameña muestra señales de recuperación que responden a una estrategia basada en dos pilares: la disciplina fiscal y la inversión pública. El reto inicial no fue únicamente impulsar el crecimiento económico, sino restablecer el equilibrio de las finanzas públicas en un contexto de elevado déficit, aumento de la deuda y restricciones presupuestarias heredadas.

El primer año de gobierno estuvo orientado al ordenamiento de las finanzas públicas. Las medidas de contención del gasto, el fortalecimiento de la recaudación y una administración más rigurosa del presupuesto permitieron una reducción importante del déficit fiscal, superando incluso las metas previstas en la legislación fiscal. Paralelamente, se observaron mejoras en los indicadores de riesgo país y en el costo del financiamiento del Estado, fortaleciendo la confianza de inversionistas y mercados.

Sin embargo, el verdadero desafío consistía en demostrar que el ajuste fiscal no significaba paralizar la economía. La respuesta del gobierno fue utilizar el presupuesto como un instrumento de desarrollo. El Presupuesto General del Estado para 2026 destinó un nivel histórico de inversión pública, superior a B/.11 mil millones, orientado a infraestructura, agua potable, salud, educación, carreteras y proyectos estratégicos para la generación de empleo.

La realidad de un presupuesto moderno no se limita al monto aprobado por la Asamblea. Su verdadero impacto depende de la calidad de la programación, la velocidad de ejecución, la transparencia en el uso de los recursos y la capacidad de transformar la inversión pública en crecimiento económico y bienestar social. Un presupuesto no genera desarrollo por sí solo; lo hace cuando los recursos se convierten en obras, servicios y oportunidades para la población.

Durante estos dos años también ha quedado claro que la disciplina fiscal no debe interpretarse como inmovilidad del Estado. La sostenibilidad fiscal exige priorizar el gasto, eliminar ineficiencias y dirigir los recursos hacia proyectos con mayor impacto económico y social. Bajo esa visión, el presupuesto deja de ser un documento contable para convertirse en una herramienta de política pública.

Los indicadores económicos comienzan a reflejar ese cambio de enfoque. El Gobierno sostiene que la reducción del déficit, el aumento de los ingresos, la disminución del costo de la deuda y la aceleración del crecimiento económico son señales de que el país ha iniciado un proceso de recuperación que busca combinar estabilidad macroeconómica con inversión productiva.

No obstante, los desafíos permanecen. La ejecución eficiente del presupuesto, la generación sostenida de empleo, la atracción de inversión privada, la consolidación de la seguridad social y el manejo responsable de la deuda pública seguirán siendo determinantes para que los resultados económicos lleguen de manera tangible a los hogares panameños.

En síntesis, los primeros dos años del gobierno del presidente José Raúl Mulino pueden interpretarse como una etapa de transición: del saneamiento financiero hacia una fase de crecimiento impulsada por la inversión pública. La realidad del presupuesto demuestra que el éxito de una política fiscal no se mide únicamente por cuánto se gasta, sino por la capacidad del Estado para convertir cada balboa invertido en desarrollo, competitividad y confianza para el país. El país ha evolucionado y la confianza fiscal será un factor determinante en el desarrollo sostenible y con visión al impulso de las inversiones.