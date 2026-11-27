He escuchado a algunos colegas que han venido sosteniendo públicamente que Panamá no enfrenta riesgo alguno de ser condenado en los arbitrajes internacionales relacionados con la mina de Donoso, porque la cláusula cuadragésimo-sexta del Contrato Ley 406 de 2023 excluye expresamente del arbitraje las controversias relativas a la guarda de la integridad de la Constitución Nacional.

Esta interpretación, a nuestro juicio, es jurídicamente equivocada.

El error fundamental consiste en confundir dos fuentes jurídicas distintas, que generan obligaciones diferentes: las derivadas dentro del Contrato Ley y las que nacen de acuerdo a un tratado internacional de protección de inversiones.

La cláusula 46 regulaba las controversias contractuales entre Minera Panamá, S.A. y el Estado, sometiéndolas al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con una excepción relativa al control constitucional.

Sin embargo, los tres arbitrajes promovidos contra Panamá por First Quantum Minerals, KOMIR y Franco-Nevada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) tienen otro fundamento jurídico: los tratados internacionales de protección de inversiones suscritos por Panamá con Canadá y Corea del Sur.

Una cláusula contractual no puede, por sí sola, restringir los derechos que un tratado internacional de inversiones reconoce a inversionistas extranjeros.

Existen tres precisiones fundamentales.

Primera: las partes son jurídicamente diferentes. First Quantum Minerals no es Minera Panamá, S.A., aunque mantenga una participación accionaria mayoritaria en esta última. Igualmente, KOMIR y Franco-Nevada son inversionistas con personalidad jurídica propia. Sus reclamaciones deben examinarse conforme a los derechos que les reconocen los respectivos tratados, no simplemente bajo las estipulaciones del contrato de concesión.

Segunda: la inconstitucionalidad del contrato no elimina automáticamente la responsabilidad internacional del Estado. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia es vinculante en el ordenamiento panameño. Sin embargo, corresponde a los tribunales internacionales determinar si las actuaciones estatales vulneraron obligaciones asumidas mediante tratados. Son cuestiones jurídicas distintas. Reconocer esta diferencia no significa desconocer la Constitución.

Tercera: el enorme riesgo económico subsiste. Las reclamaciones divulgadas públicamente alcanzan cifras multimillonarias, cercanas en conjunto a los US$26,000 millones. Esto no significa que Panamá necesariamente será condenado, ni mucho menos por la totalidad de esos montos. Pero tampoco permite afirmar que el riesgo es inexistente.

La terminación del arbitraje contractual ante la CCI no extinguió los procedimientos independientes ante el CIADI. Estos últimos permanecen pendientes, aunque suspendidos, y no han sido desestimados definitivamente.

En conclusión, sostener que la cláusula 46 constituye prueba contundente de que Panamá tiene “riesgo cero” frente a los tres arbitrajes carece de fundamento jurídico suficiente.

Panamá dispone de argumentos legítimos para defenderse. Pero una cosa es tener defensas jurídicas y otra, muy distinta, asegurar anticipadamente que no existe posibilidad de condena.

El derecho exige argumentos, no certezas proclamadas sin sustento.