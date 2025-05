Lo aprendido del amor en este texto

«Amar bonito vale la pena» Amar bonito vale la pena, aunque nos rompan el corazón una y mil veces, no debemos andar por la vida cobrándole a personas inocentes el daño que nos hizo alguien más. Es obligatorio que las lecciones dejadas por esas personas de nuestro pasado, nos ayuden a encontrar a ese «Ser» adecuado, que nos dé paz, y convertirnos en la mejor versión para esa persona, no podemos andar por la vida todo resentido, dañando a quien no se lo merece. Ser vulnerables mutuamente, nos hace más humanos...amar bonito siempre valdrá la pena, porque es la única forma de darle la bienvenida a esa persona especial. Abre tu corazón sin miedo a que te lo rompan, los corazones rotos se curan, los corazones cerrados se convierten en piedra. No le demos nuestro corazón a cualquiera, permítete darte una nueva oportunidad. El amor nos regala la oportunidad de sanar las heridas y volver a creer, encontrar esa paz, envuelto en la posibilidad de un nuevo amor, más profundo, real y floreciente. Permitamos que las cosas fluyan, sin aferrarnos a nada ni nadie que nos haga sentir mal. Disfruta de tu presente, de todas esas cosas bellas, y recordemos que... “Si dejamos salir nuestros miedos, daremos espacio para vivir nuestros sueños”. * Docente.