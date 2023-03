Las tradiciones y creencias de Semana Santa

Cuando se avecina la Semana Santa, se me vienen a la memoria, mis abuelas y las tradicionales creencias que con el pasar del tiempo desaparecen y parecen quedar en parte de mitos de viejos y creencias absurdas para muchos, pero la verdad es que hace falta sentir ese acogimiento entre familia para convivir y reflexionar sobre estos días.

Más que una obligación religiosa yo lo veo en el fondo como un tiempo para recordar lo que somos y de dónde venimos, de esa misma forma hacer una pausa entre todo este embrollo diario. Los antojosos dulces propios de estas fechas como lo son el Bon, la cocada, el dulce de marañón, las conserva de mango y otras más se convierten en un bello recuerdo de mis abuelos y a decir verdad creo que hace falta.

Los viajes hacia el interior [del país] para llevar a cabo estos exquisitos dulces en familia no tenían precio. Sin embargo, ahora son pocas las familias que siguen con estas tradiciones y simplemente ven estas fechas como la oportunidad perfecta para practicar cualquier otro tipo de actividad.

A pesar de que no la más devota, la Semana Santa es símbolo de respeto y reflexión como ya lo dije y siempre tarto de que mi familia se una y tratar de hacer actividades propias de la época.

No dejemos morir esas creencias antañas que aunque para muchos sabemos que no son muy fiables tenían un gran sentido en muestras vidas y nos dejó huellas que estoy seguro que no se borraran.

*Periodista.