Las huellas vividas de una adolescencia

Quién no se recuerda de la primera pelea a puños en el barrio?. Siempre en los barrios populares surge la primera experiencia a puño limpio, que queda marcada para la historia. En el barrio o colegio nadie quiere que lo agarren de “congo” , ni de “cochimpak” como dice un dicho. En aquellos tiempos, entre la muchachada del barrio, había una frase: “él que pega primero, pega dos voces”. También existía el gallito de pelea que era respetado, por la gallada, porque sabía defenderse “tirando la mano” como se dice literalmente en el argot popular. Los hermanos en casa le decían al hermano menor, !No te dejes, porque aquel que se mete contigo, y te golpea, respóndele! Recuerdo a mi amigo de infancia Dario, de una contextura atlética delgado, con brazos largos con buen alcance. Tenía un buen ‘swing’ de cintura para esquivar los “jabs” de izquierda y derecha del contrincante como si fuera un boxeador profesional. Pero siempre hay sorpresas. Su primer encuentro fue con Jorgito, quien también sabia “ tirar bien la mano”. Bueno Jorgito, lo venció con un resultado de una brecha en la ceja derecha, y con la nariz de coliflor. Vino la revancha. Darío, recibió instrucciones de César, quien le dijo, no esperes que se cuadre, cuando se despoja de la camisa, le empiezas a golpear. Ganó la pelea. Luego se encontraron en el barrio y se estrecharon la mano, y continuó la amistad, sin rencor. Estos episodios durante la adolescencia, fueron parte de esas travesuras. Ahora todo se resuelve con una violencia extrema. * Periodista.