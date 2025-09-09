Las empresas tractoras

Son aquellas que, por su gran tamaño, capacidad de producción o influencia en el mercado, impulsan y dinamiza la actividad económica, creando cadena de valor para otras empresas en un país.

Cada una de ellas generan de 5,000 empleados directos, hasta el año 2023 había 37 empresas tractoras en Panamá, pero para el mes de agosto de 2025 solo existen 35, menos de 1% de parque empresarial de Panamá son Empresas Tractoras.

Al crear tantos puestos de trabajo y circulación de dinero, es por qué son claves y necesarias para el crecimiento que impulsan la economía de las MIPYMES.

Sus características; 1) Gran capacidad de compra de productos y contratación de servicios, generando demanda constante de bienes y servicios a sus proveedores. 2) Generador empleo directo e indirecto, no solo emplea a sus propios trabajadores, sino que impulsa la contratación en las empresas que la abastecen. 3) Efecto multiplicador, al gestar su actividad económica, influye en varios sectores (logística, transporte, servicios financieros, tecnología, etc.). 4) Impulsan Innovación y transferencia de conocimiento, siempre exigen estándares de calidad y eficiencia a sus proveedores mejorando la competitividad. 5) Acceso a mercados, al integrarse con MIPYMES abren las puertas a nuevos clientes y oportunidades.

* Asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.