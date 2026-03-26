La sombra de la guerra y el Canal de Panamá

Panamá es un “hub” logístico, ostenta la bandera marítima más grande del mundo, y tiene la conexión del Canal de Panamá. El conflicto en el Medio Oriente nos recuerda de que su mayor activo es su Tratado de Neutralidad: Este marco legal garantiza que el Canal permanezca abierto y seguro para todas las naciones, incluso en tiempos de guerra, lo que otorga a Panamá un estatus de “puerto seguro” inigualable. Mientras el mundo se fragmenta, el país tiene la oportunidad de reafirmarse como el nodo logístico más confiable, siempre que logre equilibrar la seguridad de su vasta flota con la eficiencia operativa de su vía interoceánica.

Ante la inseguridad en el Estrecho de Ormuz y el Mar Rojo, el Canal se consolida como la opción más “atractiva”, una ruta alternativa y segura: En marzo de 2026, se ha registrado un aumento en los tránsitos llegando a 40-41 diarios, impulsado por buques que evitan zonas de guerra. El desvío de carga hacia la ruta panameña genera un aumento directo en los peajes y servicios marítimos auxiliares, beneficiando la economía nacional en un momento de incertidumbre global.

Pero hay desventajas. El aumento repentino del tráfico exige una gestión hídrica y logística impecable para evitar cuellos de botella en ambas bahías de entrada al Canal, también está la sombra de una recesión global causada por el conflicto que reduciría el volumen total de mercancías movilizadas en el mundo, lo que eventualmente afectaría al Canal y al país en sus beneficios. * Periodista.