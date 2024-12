La seguridad es primordial

Aunque las autoridades no pueden estar en todas las esquinas cuidando, ni tampoco son adivinos para saber dónde se dará un hecho delictivo, sí es importante que se empiecen a implementar estrategias de seguridad que den resultados. Con la llegada de fin de año, los hurtos y robos incrementan, porque los malhechores saben que para estas fechas se dan desembolsos de ahorros, bonos y otros incentivos. Por lo que es esencial que también cada persona tome las medidas necesarias para evitar ser víctima de ladrones. Las autoridades siempre recomiendan no contar dinero en efectivo en áreas públicas ni utilizar cajeros que estén solitario, porque se presta como escenario perfecto para que un ladrón se le acerque. Tampoco deje pertenencias a la vista dentro de los carros. Y muy importante si sale con niños deben cuidarlos como nunca para que no se pierdan o se los lleven. Seamos responsables con cada una de nuestras pertenencias para evitar mal ratos. Más en estos tiempos que el maleante roba y peor aún causan la muerte de personas inocentes. Muy triste los hechos de los últimos días donde sin piedad quitan la vida a otras personas. * Periodista.