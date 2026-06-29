La nostalgia suena más fuerte que nunca

Antes se decía que la música marcaba generaciones y en la actualizad esa afirmación cobra más sentido que nunca con el regreso de muchas bandas de rock y música alternativa que dominaron la década del 2000. Lo que parecía un capítulo cerrado y en el olvido se ha convertido en una nueva oportunidad para revivir canciones que acompañaron la adolescencia y juventud de millones de personas al rededor el mundo, al igual que en Panamá.

En una época en la que la música se consume de manera acelerada y las tendencias cambian a cada momento, las playlist de los millenials se han mantenido casi idénticas con el paso de los tiempos, por lo que estos artistas del 2000 no han perdido vigencia.

Ahora quienes crecieron con esas bandas vuelven a comprar boletos, llenar estadios, mientras que los más jóvenes descubren un sonido del pasado, pero que es atemporal. Aunque Panamá no recibió a estos artistas en su prime, ahora con un sonido maduro muchos de ellos están mirando al público de nuestro país y programando giras. Solo basta ver el calendario de conciertos: ya no todo es reguetón.