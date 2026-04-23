La Inteligencia Artificial: Sombras sobre la urna

La Comisión de Reformas Electorales en Panamá ha vuelto a pecar de una timidez alarmante. En un siglo donde el algoritmo dicta la voluntad, nuestras leyes parecen redactadas con pluma y tintero. Se ha ignorado la médula del fraude moderno: la manipulación invisible y la sofisticada arquitectura del delito digital.

El espectro de Cambridge Analytica no es un recuerdo, sino un augurio, recordemos que aquella minería de datos que torció voluntades, hoy se potencia con una Inteligencia Artificial (IA) la cual es capaz de fabricar realidades paralelas y ataques quirúrgicos al elector. Ante esto, la Comisión ha dejado un vacío jurídico abismal.

Quien sea el nuevo Fiscal General Electoral le tocara un duro trabajo. No basta con sancionar la valla mal puesta; el verdadero delito electoral hoy habita en el deepfake y en la segmentación psicométrica que anula el libre albedrío y manipula al elector.

Faltó garra y visión para dotar a la fiscalía de una capacidad técnica real, para perseguir el delito electoral de tercera generación, hoy requiere más ingenieros de datos que policías de calle. Al no establecer con severidad criterios sobre la trazabilidad de los algoritmos y la responsabilidad de las plataformas, se ha dejado la puerta abierta a una tiranía invisible.

Sin una vigilancia férrea sobre la IA, el voto en nuestras elecciones deja de ser una decisión ciudadana para ser el resultado de un cálculo informático.

* El autor es abogado.