La IA debe demostrar valor

En el momento en que la Inteligencia Artificial (IA) deja de ser un glamour tecnológico para convertirse en un motor de creación de valor empresarial, la pregunta clave deja de ser qué puede hacer la IA y pasa a ser cómo medimos su impacto real en resultados de negocio. Una reciente publicación de la consultora Gartner, señala que muchas organizaciones siguen atrapadas en métricas de actividad, como velocidad o productividad, que no hablan el idioma de los directorios: ingresos, reducción de costos y retención de talento.

Para quienes lideran negocios, eso significa replantear la mirada. No se trata de cuánto tiempo se ahorra, sino de qué ganancias concretas se generan y en qué plazo. En este contexto, métricas como tasa de conversión de ventas, costo laboral promedio por trabajador, índice de eficiencia de cobranza y tiempo para generar valor, son las que realmente trasladan la promesa de la IA a términos comprensibles para un CEO.

Adicionalmente, medir el impacto en la experiencia interna, por ejemplo a través del Employee Net Promoter Score (eNPS), permite anticipar resultados sostenibles y reducir la rotación de talento, un activo crítico en la economía digital.

La lección para líderes empresariales es tajante. No existe valor si no puede demostrarse con métricas que conecten la IA con resultados financieros y competitivos tangibles. La IA, de otra manera, seguirá siendo una promesa sin evidencia.